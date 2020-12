Joao Cancelo protagonista sui social: perché il portoghese, ex Inter e Juventus, è in tendenza su Twitter

L’Inter non lo ha riscattato, la Juventus lo ha mandato via senza pensarci troppo. Joao Cancelo in Italia è stato apprezzato poco. Non sa difendere il ritornello che nelle due stagioni in Serie A si è sentito spesso ripetere a proposito del portoghese. Un dato di fatto che non basta però a sminuire le qualità ed il talento del connazionale di Cristiano Ronaldo. Guardiola lo ha voluto al Manchester City, lo ha aspettato, smentendo anche chi pensava che non rientrasse nei suoi piani.

Ieri Cancelo si è preso la sua rivincita: migliore in campo nella gara che i Citizens hanno giocato e vinto contro il Newcastle. Una partita in cui il portoghese ha brillato, interpretando un ruolo diverso da quello di esterno basso. Su Twitter spopola #Cancelo che è arrivato al primo posto tra i topic trend.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cancelo il grande rimpianto di Inter e Juventus: Guardiola lo riscopre tuttocampista

Joao Cancelo diventa su Twitter il grande rimpianto di Inter e Juventus. Soprattutto i bianconeri sono accusati di non averlo saputo aspettare. Lo scambio con Danilo, per quanto in questa stagione sia tra i migliori della squadra di Pirlo, per molti grida vendetta. Proprio il suo nuovo ‘ruolo’ in campo è il motivo per il portoghese è finito nella tendenza di Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Non gioca da nove mesi, ora può finire alla Juventus gratis

In tanti esaltano la sua capacità di creare gioco, esempio lampante il suo passaggio per il gol del 2-0 del City. Un filtrante con tunnel all’avversario che ha entusiasmato come la sua capacità di creare pericoli ogni volta che ha la palla tra i piedi. Non saprà difendere, ma tecnicamente Joao Cancelo è a livello top e su Twitter in tanti apprezzano.