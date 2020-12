Marcos Alonso neppure in panchina, Emerson Palmieri fuori 90′: il Chlesea li mette sul mercato, Inter e Juve con i fari accesi

Nella gara terminata pochi minuti fa tra Chelsea ed Aston Villa è maturato l’ennesimo pareggio del Boxing Day in Premier League. Con un dato incontrovertibile: il mercato ha dato altri segnali chiari ed evidenti. Input, soprattutto, alle italiane che guardano alla squadra di Lampard come territorio di caccia, possibilmente low cost per il prossimo mercato.

Emerson Palmieri è rimasto tutta la gara in panchina, Marcos Alonso non è stato neppure convocato. I due sono, di fatto, fuori dai piani dei blues e potrebbero esser pezzi pregiati del mercato. Inter e Juve scrutano interessate, anche il Napoli ficca il naso, ma con condizioni più difficili da realizzare per un assalto.

Possibile ritorno in Serie A, Conte e Pirlo ci sperano

L’interesse di Antonio Conte per Marcos Alonso è noto: la sensazione che si possano rinverdire i contatti tra i due è piuttosto forte. L’esterno spagnolo ex Fiorentina ha compiuto 30 anni proprio oggi e si vorrebbe regalare un 2021 lontano da Londra, magari agli ordini proprio di un tecnico che lo ha, invece, esaltato a Stamford Bridge. L’idea dell’Inter e del suo tecnico è quella di avere Hakimi a destra ed Alonso a sinistra per puntare allo scudetto. Anche Emerson Palmieri, sempre su quel versante è pedina gradita.

Su Palmieri c’è l’interesse forte della Juventus che vorrebbe il mancino per completare la difesa a 4, per innestare qualità e quantità. Ci sarà bisogno di qualche uscita per provare un assalto non impossibile.

Più complessa l’opzione per il Napoli che deve prima liberarsi di Ghoulam e Malcuit (entrambe uscite complesse) per provare l’assalto a Palmieri, unico vero obiettivo in entrata di questa sessione di mercato per il ds Giuntoli.