La Roma torna ad allenarsi con la notizia di un duplice infortunio: Mirante e Spinazzola salteranno la prima gara del 2021

Doppia tegola per la Roma: il 2021 giallorosso si aprirà con una duplice assenza e Fonseca sarà costretto a correre ai ripari. Antonio Mirante e Leonardo Spinazzola salteranno la gara d’esordio del prossimo anno con la Sampdoria: entrambi i calciatori, dopo gli accertamenti di rito, sono alle prese con una lesione ai flessori. Certo lo stop per la prossima partita in programma il 3 gennaio contro i blucerchiati.

Per il portiere continua il momento non particolarmente felice dal punto di vista fisico. Mirante ha già saltato le sfide contro Bologna e Torino, rientrato con l’Atalanta si è poi fermato durante l’ultimo match del 2020 contro il Cagliari. Spinazzola, invece, stava vivendo un momento di splendida forma, risultando uno dei migliori della formazione di Fonseca.

Roma, infortunio Mirante e Spinazzola: quando torneranno in campo

L’esterno della Roma si era fermato già contro l’Atalanta, saltando la sfida contro il Cagliari. Ora sarà out anche con la Sampdoria per una lesione ai flessori. Da valutare il rientro in campo tre giorni dopo contro il Crotone.

Il calendario propone, infatti, un super lavoro per la Serie A con tre partite in una settimana (dal 3 al 10 gennaio) e per Fonseca ci sarà da valutare con attenzione il recupero di Mirante e Spinazzola per non rischiare un nuovo ko.