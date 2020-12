Brutto colpo per il Cagliari: il centrocampista croato Marko Rog si è rotto il legamento crociato, verrà operato domani in Germania.

Notizia in arrivo da SkySport, secondo cui la stagione dell’ex Napoli sarebbe già terminata. Domani Rog sarà operato in Germania. Si susseguono sui social i messaggi di sostegno per il giocatore, che lascia un importante buco nella rosa dei rossoblu.

Il Cagliari dovrà intervenire sul mercato alla riapertura invernale

L’accordo per Rog prevede da parte del Cagliari un versamento di 2 milioni di € al Napoli al raggiungimento del 50% delle presenze in campionato. Ad oggi il centrocampista è sceso in campo 14 volte, più 2 presenze in Coppa Italia. I sardi sono già alla ricerca di un valido sostituto, il nome più caldo è sempre quello del ninja nerazzurro, Radja Nainggolan.