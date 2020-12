Il calciomercato della Roma di gennaio potrebbe incentrarsi sull’arrivo di un nuovo esterno sinistro, un centrocampista e un trequartista. Spuntano conferme sul ritorno di El Shaarawy.

Il calciomercato della Roma partirà con l’assalto a un nuovo trequartista per completare il reparto offensivo. Un giocatore capace di saltare l’uomo, ma abile anche a creare superiorità numerica agendo alle spalle di Dzeko. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati contatti con El Shaarawy, un clamoroso ritorno pronto a entrare concretamente nel vivo.

El Shaarawy alla Roma a gennaio e nuovo rinforzo offensivo per Fonseca. L’ex giallorosso sarebbe pronto a chiudere la sua attuale esperienza in Cina. La società capitolina punterà anche a rafforzare la corsia di sinistra, difficilmente si punterà per tutta la stagione solamente sulla coppia Spinazzola-Calafiori.

Calciomercato Roma, Fazio e Juan Jesus verso l’addio

Come accennato, la Roma punterà a rinforzare anche la corsia di sinistra. Sarà caccia a un esterno sinistro esperto e capace di rappresentare una valida alternativa a Spinazzola. Resterà anche Calafiori, ma è chiaro che servirà un rinforzo per evitare particolari pressioni al giovane difensore giallorosso.

Da valutare anche il capitolo cessioni. Juan Jesus e Fazio sarebbero ormai pronti a dire addio ai capitoli. Il Cagliari osserva interessato, così come Crotone e Udinese. Occhio anche alla grana portiere: Mirante e Pau Lopez non convincono, si valuterà il possibile affondo su Sirigu.