Il centrocampista Sami Khedira ha chiesto il permesso alla Juventus per valutare alcune proposte di mercato: Ancelotti lo vuole in Premier

Sami Khedira cerca una soluzione per il suo futuro dopo essere rimasto ai margini della Juventus e la via d’uscita per lui potrebbe essere in Premier League. Il calciatore sembra orientato a un’esperienza nel calcio inglese e per questo motivo ha chiesto ai bianconeri di viaggiare Oltremanica per valutare alcune opportunità di mercato.

La Juventus, chiaramente, non ha opposto resistenza. Il centrocampista è infatti fuori da tutte le liste, non è stato iscritto né in campionato né in Champions. Si cerca dunque una soluzione immediata per sfuggire a questa situazione complicata. Khedira morde il freno per poter tornare in campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Khedira mira alla Premier: Ancelotti lo vuole all’Everton

Sami Khedira in Inghilterra ha un’estimatore particolare, vale a dire Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano dell’Everton lo conosce bene avendolo già allenato ai tempi del Real Madrid. I due hanno trascorso due stagioni insieme tra il 2013 e il 2015.

Quei due anni sono stati condizionati dalla rottura del legamento di crociato che ha condizionato il percorso di Khedira durante la gestione Ancelotti. L’allenatore ripone comunque grossa fiducia in lui e quindi, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Everton potrebbe essere una delle piste più concrete per un proseguimento della carriera del calciatore tedesco in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Llorente-Juventus: ecco quando si farà l’operazione

L’altro allenatore che lo ha già avuto con sé e che al momento è su una panchina inglese è José Mourinho. Tra il 2011 e il 2013, Khedira ha vissuto con il portoghese adesso al Tottenham uno dei momenti più fulgidi a livello personale con il Real Madrid. Al momento, tuttavia, non sembra rientrare nei piani degli Spurs.