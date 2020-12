Llorente potrebbe ritrovare Pirlo alla Juventus: il Napoli lo lascerebbe partire soltanto nelle ultime due settimane di gennaio

Il ritorno di Fernando Llorente alla Juventus appare sempre più vicino…ma bisogna ancora attendere. L’attaccante spagnolo ha giocato appena una ventina di minuti in questa stagione. Un dato significativo su quanto sia ormai ai margini del Napoli.

I partenopei dunque non si oppongono alla sua partenza con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’attaccante iberico conta i giorni che lo separano da un possibile ritorno alla Juventus, club con il quale ha già giocato due stagioni tra il 2013 e il 2015. Due anni fortunati in cui ha condiviso lo spogliatoio con Andrea Pirlo, ora intenzionato a riabbracciarlo.

Il tecnico bianconero confida di poter ricevere ancora tanto da Llorente. Una missione di rivitalizzazione simile a quella compiuta con Alvaro Morata.

Juventus, il colpo Fernando Llorente è programmato a fine gennaio

Le possibilità che Llorente torni a vestire la maglia della Juventus a gennaio appaiono via via sempre più concrete, tanto che “Tuttosport” ha già fissato la data del “came back” dell’attaccante.

La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle ultime due settimane di gennaio, successivamente alla Supercoppa italiana che vedrà di fronte proprio Juventus e Napoli. La competizione alla quale i partenopei sono giunti attraverso la vittoria in Coppa Italia dello scorso giugno potrebbe coincidere con l’ultimo atto di Llorente in versione napoletana.

Il giornale torinese tuttavia chiarisce che l’ex Athletic non è l’unico nome sull’agenda di Fabio Paratici. La Juventus monitora il calciomercato per aggiungere un attaccante alla sua rosa. La corte insistente dell’Atletico Madrid per Milik e le scarse possibilità di arrivare a Depay, che aspetta il Barcellona, potrebbero però favorire il ritorno di Llorente in bianconero. Durante la versione 1.0, il “Rey Leon” ha siglato 27 gol in 92 partite.