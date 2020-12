Nainggolan torna a Cagliari, subito una frecciata all’Inter

Radja Nainggolan è tornato a Cagliari dove ripartirà nuovamente, non è mancata la stoccata all’Inter.

Questo è stato il giorno del ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il giocatore belga, dopo un’esperienza all’Inter non particolarmente brillante, è tornato nella sua Sardegna dove ha mostrato grandi cose negli anni passati.

Una forte volontà ha spinto Nainggolan al ritorno ‘a casa’, in quella squadra rossoblu dove probabilmente ha mostrato il meglio di sé. La speranza, ovviamente, è quella di poter riportate più un alto possibile la compagine sarda fin da subito.

Una parentesi, quella nerazzurra, da dimenticare per l’ex centrocampista della Roma, che evidentemente a Milano non ha trovato la quadra giusta per potersi esprimere nel modo giusto e necessario per mantenere un livello alto.

Nainggolan al Cagliari, che stoccata all’Inter

In queste ore sono emerse anche le prime parole di Nainggolan, evidentemente entusiasta per l’arrivo a Cagliari, dove spera di scrivere una nuova pagina della sua carriera. Il Ninja, però, è uno che non le manda a dire.

E cosi nel giorno a lui dedicato, con i media che hanno seguito costantemente l’evolversi della situazione, ha riservato una stoccata proprio all’Inter: “Sono qui perché voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio che in questa prima parte dell’anno mi è stato tolta”, le prime parole di Radja.

Insomma, non proprio delle parole al miele per la sua ex squadra. Lo stesso Nainggolan ha rivelato come l’eventualità di tornare a Cagliari si fosse presentata già in estate: “Se ho già sentito Di Francesco? Già in estate mi voleva qui, ora – riporta gazzetta.it – ci siamo riusciti. Vedo un Cagliari forte e competitivo”.