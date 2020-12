Guai in arrivo per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma deve fare i conti con l’infortunio di Pedro, costretto allo stop forzato.

Si complicano le cose per Paulo Fonseca, allenatore della Roma. Il tecnico dei giallorossi è al lavoro con la squadra per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria. La gara contro i ragazzi di Claudio Ranieri è in programma domenica 3 gennaio alle ore 15:00.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, infortunio Pedro

Si complica la preparazione del prossimo match di Serie A per i giallorossi. Dall’ultima sessione di allenamento, non giungono buone notizie per l’allenatore. Il tecnico della Roma dovrà fare i conti con diverse assenze a causa di diversi problemi fisici che hanno costretto i suoi calciatori allo stop forzato. L’ultimo, ma non per importanza, è quello di Pedro. Come racconta la società attraverso i propri canali ufficiali, l’attaccate ha, infatti, svolto una seduta di allenamento differenziato rispetto al resto della rosa per un sovraccarico al flessore destro. Nulla di particolarmente grave, ma non è da escludere la sua assenza nella gara contro i blucerchiati. Resta in dubbio la sua presenza nel match di domenica prossima.

LEGGI ANCHE >>> Roma, El Shaarawy si avvicina: cosa cambia negli schemi di Fonseca

Si affolla, così, l’infermeria della Roma. Fermi ai box ci sono anche Mirante, Spinazzola e Zaniolo, al lavoro per recuperare dopo l’operazione subita.