Milik, interesse concreto del Marsiglia: il polacco ha altre due priorità

La situazione di Arek Milik è in costante divenire, cosi per il polacco c’è il Marsiglia ma lo sguardo è rivolto anche all’estate.

In casa Napoli il tema Milik resta molto caldo. Per il giocatore polacco l’addio è una certezza ormai da tempo, ma resto ancora avvolto nel mistero il modo con cui lascerà la squadra azzurra.

L’ex Ajax, infatti, si trova davanti ad un bivio: lasciare il Napoli a gennaio, sperando che il club possa anche abbassare le pretese, oppure aspettare l’estate. Ci sono diversi club importanti che prenderebbero Milik a zero (vedi la Juventus), ma questo comporterebbe il probabile addio agli europei.

La federazione polacca l’ha fatto capire a chiare lettere, se non gioca allora Arek non partirà insieme alla nazionale. Un sacrificio al quale Milik è pronto a far fronte pur di non accasarsi subito? Vedremo. Sta di fatto che le proposte non mancano, sia per la sessione di mercato che sta per iniziare ma anche per l’estate.

Milik, il Marsiglia c’è ma si guarda all’estate

Nelle ultime ore è emerso l’interesse da parte del Marsiglia, che – come riportato da calciomercato.it – sta seguendo il giocatore da ormai un mese. Il polacco, però, è un po’ freddo nei confronti del club francese.

Si attende di capire, infatti, come andranno le negoziazione con l’Atletico Madrid, che dopo aver perso Diego Costa ha individuato in Milik il sostituto ideale per Simeone. C’è, poi, uno sguardo anche rivolto al futuro.

Come detto in estate ci sarebbe pronta la Juventus ad ingaggiare l’attaccante del Napoli, ma anche la Roma sta tenendo gli occhi puntati. Per il polacco, però, la nazionale conta e non poco, cosi una soluzione a gennaio potrebbe rivelarsi necessaria per non perdere un altro anno.