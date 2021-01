Classifica difese meno battute della serie A nell’anno solare 2020? Comanda il Milan: i rossoneri precedono Inter e Juventus

Che il 2020 del Milan sia da incorniciare è certificato pure dalla classifica di serie A delle difese meno battute nell’anno solare. I rossoneri di Stefano Pioli hanno evidenziato una solidità superiore rispetto alla altre contendenti. Leggermente peggio rispetto ai rossoneri hanno fatto Inter, Juventus e Napoli.

La sorpresa ai primi posti è rappresentata dall’Udinese. Male la Roma, nella zona bassa della classifica. Peggio di tutti, tra le squadre che hanno partecipato in serie A pure nella passata stagione, ha fatto il Torino. I granata hanno denunciato una difesa colabrodo.

L’innesto di Kjaer è stato sicuramente uno dei segreti del Milan nella progressione dimostrata difensivamente nel 2020. Al di là dell’innesto del centrale danese, la squadra di Stefano Pioli ha trovato le coordinate per blindare la porta di Gigio Donnarumma.

I rossoneri hanno incassato 38 gol nel 2020. Uno in più per Inter e Juventus, che hanno chiuso a 39. Sono stati 40 invece quelli subiti da Napoli e Udinese. Il Torino chiude la classifica con 75, quasi il doppio rispetto a quelli subiti dal Milan.

Scorrendo la classifica sorprendono le 57 reti subite dalla Roma. Meglio dei giallorossi di Paulo Fonseca hanno fatto anche Fiorentina (41), Atalanta (43), Hellas Verona (45), Lazio (49) e Sassuolo (51). Al penultimo posto della classifica delle difese meno battute di serie A è confinato il Genoa. I grifoni hanno raccolto la palla in fondo alle maglie della propria rete per 65 volte.

Questa la classifica dei gol subiti:

Milan 38

Inter 39

Juventus 39

Napoli 40

Udinese 40

Fiorentina 41

Atalanta 43

Hellas Verona 45

Lazio 49

Sassuolo 51

Roma 57

Cagliari 60

Sampdoria 62

Parma 62

Bologna 63

Genoa 65

Torino 74

Benevento in serie B nella stagione 2019-2020

Spezia in serie B nella stagione 2019-2020

Crotone in serie B nella stagione 2019-2020