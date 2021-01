Juve-Udinese, le scelte di Pirlo: giallo Rabiot, out Dybala

Secondo Sky Sport, Pirlo ha scelto la Juve anti-Udinese: fuori Rabiot squalificato, Morata-Ronaldo in attacco

Dopo le parole nel pre-gara, arrivano anche le possibili scelte per Andrea Pirlo in vista del match contro l’Udinese, gara che chiuderà il quindicesimo turno di campo alle 20:45. L’arbitro della gara dell’Allianz sarà Giacomelli, mentre al Var ci sarà Abisso. Dopo il ko con la Fiorentina ed il chiarimento avuto con lo spogliatoio, Pirlo non cambia idee e modulo per la gara con i friulani. In porta sarà confermato Szczesny, con il 4-4-2 che vedrà in difesa Danilo a destra ed Alex Sandro a sinistra con Bonucci e De Ligt centrali.

Le scelte del tecnico in mediana ed in attacco

A centrocampo Chiesa, Bentancur, McKennie e Ramsey: la formula che cerca di regalare sostanza e qualità, con il gallese e l’ex viola ad agire sulle corsie esterne per cercare di regalare smalto alle catene e lasciare anche gli inserimenti ai terzini per poi accentrarsi e cercare l’imbucata o la conclusione.

Ancora fuori Rabiot: alla Juve non è ancora chiaro se la squalifica del centrocampista è stata smaltita nel match perso contro la Fiorentina o se bisogna ancora tenerlo fuori. Per evitare brutti impicci burocratici ancora legati al caso della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport su Juve-Napoli si è preferito tenere il francese ancora lontano dal campo.

In attacco, per questo Juve-Udinese, ancora spazio alla coppia Morata-Ronaldo, con Dybala confinato in panchina. Pirlo ha chiarito che giocheranno tutti in questo mese denso di appuntamenti, nel frattempo l’argentino continua ad avere poco spazio, mentre le voci sul suo mancato rinnovo scaldano ancora il calciomercato bianconero.