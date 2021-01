Stefano Pioli, allenatore del Milan, prova a recuperare i calciatori fermi in infermeria. Da qui in avanti, per i rossoneri, sarà importante recuperare tutti.

Stefano Pioli punta a recuperare tutte le assenze. Dall’infermeria rossonera, piuttosto affollata nelle ultime settimane, giungono notizie non troppo confortanti. Il tecnico dei rossoneri, in vista del prossimo impegno di campionato contro il Benevento, programmato per domani alle ore 18:00 allo stadio Vigorito, dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali.

Milan, Pioli e gli infortuni: quando rientra Ibra

Come stanno gli infortunati del Milan? Alla vigilia della gara contro i ragazzi di Filippo Inzaghi, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il match in conferenza stampa. Non solo calcio giocato, ma anche il punto sugli infortunati: “L’unico convocato sarà Samu Castillejo che ha, per fortuna, risolto il suo problema. Gli altri calciatore fermi ai box stanno cercando di recuperare. Non so ancora dire quali possono essere le tempistiche. Gli infortuni muscolari devono imporre cautele. Impossibile fare delle previsioni anche sul rientro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante sta meglio, ma ancora non possiamo sapere quando tornerà a disposizione”.

