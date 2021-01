Alla vigilia della sfida contro il Benevento, l’allenatore del Milan, Pioli, parla di Ibrahimovic e della sua partecipazione a Sanremo

Stefano Pioli ha un grande feeling con Zlatan Ibrahimovic e questa loro empatia è fondamentale per la rincorsa allo scudetto del Milan. Con estrema serenità, l’allenatore ha parlato del futuro ruolo da showman dello svedese a Sanremo, una novità assoluta che ha colto di sorpresa l’ambiente rossonero. C’è preoccupazione e una domanda sorge spontanea: come farà Ibrahimovic a far combaciare i suoi impegni lavorativi con la partecipazione al festival della musica italiana? Tutto sotto controllo, per Pioli, che ha detto ciò che pensa in occasione della conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Benevento.

Milan, Ibrahimovic e la partecipazione a Sanremo

“Zlatan è molto più concentrato a rientrare che a Sanremo” ha detto Pioli, frase chiave sulla partecipazione di Ibrahimovic al festival che per il secondo anno consecutivo sarà condotto da Amadeus con la brillante presenza al suo fianco dell’amico e collega Fiorello. I tifosi del Milan, dunque, non devono preoccuparsi, ma questo era già chiaro: Ibra si affaccerà con curiosità al mondo della musica, senza dimenticare che il suo sarà un ruolo chiave per blindare il primo posto del Napoli.

Pioli ha aggiunto: “Ibrahimovic ha avvisato me e il club prima che diventasse una notizia. È talmente attento e professionista che sfrutterà anche questa occasione per dimostrare quanto sia importante e fondamentale”. Attorno al ruolo dello svedese in questa avventura inedita c’è il massimo del riserbo. Cosa farà Ibra? Bisognerà aspettare e scoprirlo.