Tre casi di positività al Coronavirus nel Benevento. Il club campano è impegnato domani alle ore 18:00 contro il Milan di Pioli.

Il dilagante contagio da Covid 19 continua ad intaccare il regolare svolgimento del campionato. Dopo il terzo rinvio in Premier League causa Coronavirus, anche in Serie A si continuano ad avvertire diversi disagi. L’ultimo episodio riguarda il Benevento di Pippo Inzaghi, impegnato domani alle ore 18 allo stadio Vigorito contro il Milan di Stefano Pioli. Il club campano, infatti, ha comunicato la positività di tre membri dello staff tecnico e dello staff medico, risultati positivi al tampone.

Coronavirus Benevento, tre positivi

Con un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, il Benevento ha reso nota la positività di un tesserato dello staff tecnico e di due membri dello staff medico. Di seguito il comunicato del club: “Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro”.

