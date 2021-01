Il terzino destro Bryan Reynolds ha scelto la Juventus ma Paratici continua a lavorare per risolvere l’ostacolo principale al suo arrivo

La Juventus non molla Bryan Reynolds. Lo statunitense piace al club bianconero che sta lavorando da tempo per portarlo a Torino ma per farlo dovrà trovare la collaborazione di un altro club.

Il texano ha comunque dato il suo ok al suo trasferimento. Enorme la voglia del giovane terzino di cimentarsi in un campionato più difficile come è la serie A. Dopo il buon rendimento in Mls, Reynolds vuole compiere il grande salto e la Juventus non è l’unica squadra che si sta muovendo per lui.

In Italia esiste la concorrenza della Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi cercano un effettivo in quel ruolo da consegnare al tecnico portoghese che in questa stagione ha ripescato Rick Karsdorp.

Juventus prima scelta di Reynolds, la missione di Paratici ha però un ostacolo

Il problema della Juventus a chiudere la trattativa è relativa al fatto che ha già sfruttato le due caselle per i giocatori extracomunitari poiché ha acquistato Weston McKennie e Arthur Melo.

Pertanto l’ipotesi è quello di completare l’operazione con un’altra squadra, come successo già altre volte in passato per vari club di serie A. La stessa Juventus sfruttando questa strada ad esempio fece arrivare Demiral. Il difensore si trasferì al Sassuolo all’inizio della sua avventura italiana.

Tuttosport tuttavia parla del raffreddamento del Cagliari per cui i bianconeri stanno cercando un altro club con cui formalizzare il passaggio in Italia di Reynolds contando sul fatto che il calciatore abbia posto la Juventus in cima alla sua lista delle preferenze.

Ciò nonostante, il Bruges avrebbe già un accordo con il Dallas per portare via dalla Mls una delle sue giovani stelle. Sullo sfondo, poi, rimane pure la Roma. Paratici però continua a lavorare sottotraccia per vestire Reynolds di bianconero.