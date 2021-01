Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa 15^ giornata di Serie A, la prima del 2021. Di fronte si ritrovano Juventus ed Udinese.

Per la Juventus di Pirlo la necessità è quella di cominciare con il piede giusto il nuovo anno, nella speranza di tenere il passo delle grandi. Ecco perchè il match casalingo contro l’Udinese assume un valore molto importante. La squadra di Gotti, di contro, deve rialzarsi dopo la sconfitta patita contro il Benevento. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

