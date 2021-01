Luci accese allo Stadio Olimpico, alle 15 per la prima giornata di Serie A del 2021 la Roma di Fonseca affronta la Sampdoria di Ranieri.

La Roma ha bisogno di scacciare i fantasmi di una discontinuità di cui Fonseca non vuole sentir parlare. Ecco perchè ospitare la Sampdoria, oggi, assume un valore importante. Il match è di livello, ed entrambe vogliono iniziare con il piede giusto il 2021. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!