Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter è pronta a riportare Eder in Italia: c’è la stima di Conte e l’ok di Suning

Nel corso dello speciale dedicato al mercato di Sky Sport, è arrivata questa indiscrezione: “L’Inter vuole riportare in Italia l’attaccante Eder. Il giocatore è già sotto contratto con il gruppo Suning in Cina, l’Inter rileverebbe il contratto che ha nel campionato cinese. Il calciatore gode della stima di Antonio Conte che lo ha avuto in nazionale e lo stesso Eder ha contribuito alla vittoria del campionato cinese della squadra della famiglia Zhang e quindi ha un ottimo rapporto con il gruppo che dirige anche l’Inter. Inoltre, Eder deve rientrare dopo che c’è il taglio degli stipendi a tre milioni. si tratta di un’operazione che scalda più di altri nomi in casa Inter”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tanti calciatori di ritorno dalla Cina

L’idea Eder sembra esser percorribile anche in tempi brevi per l’Inter. Le condizioni che consentirebbero al gruppo Suning di riportare Eder in Italia sono anche particolarmente agevoli, visto anche il desiderio del calciatore di riabbracciare Conte.

LEGGI ANCHE >>> La silenziosa frecciata di Pelè a Cristiano Ronaldo

Da Graziano Pellé ad Eder passando per El Shaarawy ad Hamsik sono tanti i nomi che fanno gola, anche nonostante un’età non più verdissima. Ci sono, poi, anche le suggestioni Oscar e Paulinho.