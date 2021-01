Pelé lancia una stoccata a Cristiano Ronaldo? Oggi ha aggiornato la bio su Instagram precisando che i suoi gol sono 1283

La sua doppietta siglata contro l’Udinese ha consentito alla Juventus di mantenere ancora vivo l’inseguimento al Milan e Inter che continuano la loro marcia in vetta alla classifica. La prima gara del 2021 per Cristiano Ronaldo è coincisa anche con un ulteriore avvicinamento all’obiettivo che insegue da tanto: la vetta della graduatoria dei marcatori all time.

Finora sono 758 le reti ufficiali di CR7 tra club e nazionale portoghese (ed in stagione, solo in Serie A sono 14 con tanto di titolo virtuale di capocannoniere), un dato che lo trascina a – 9 da Pelé. O Rei, secondo i dati ufficiali, è a quota 767, anche se alcune altre statistiche sostengono che il portoghese abbia già superato la leggenda brasiliana, che sarebbe ferma a quota 757. Il numero uno di sempre resta Josef Bican, bomber austriaco naturalizzato cecoslovacco, che guida la speciale classifica con qualcosa come 805 reti. Quella di Cristiano Ronaldo sembra, però, una marcia inarrestabile e potrebbe, con queste medie, raggiungere Bican nella prossima stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La stoccata social di Pelé

Non è scappata al popolo del web quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera e propria frecciatina di Pelé a Cristiano Ronaldo. Perché in queste ore, il brasiliano ha modificato la sua bio su Instagram aggiungendo il numero dei gol segnati, 1283, che non sono considerati dalle statistiche ufficiali.

LEGGI ANCHE >>> Roma, l’agente di Bernard: “Ho parlato con Fonseca, possibile scambio”

Pelé è ben conscio che non sarà mai autenticato un numero così alto di reti dai report ufficiali: però, sentendo vicino, CR7, O Rei non ha resistito alla voglia di ribadire che si sente ancora il più grande goleador di tutti i tempi.