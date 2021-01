Giroud alla Juventus già a gennaio per cercare di puntellare l’assetto tattico offensivo della squadra bianconera. Pirlo ha chiesto un centravanti forte fisicamente.

Giroud obiettivo della Juventus in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Andra Pirlo, al termine della sfida tra Juventus-Udinese, ha confermato il chiaro interesse bianconero nei confronti dell’attaccante francese: “Sì, potrebbe servirci”. Un indizio che potrebbe spingere la Juve a piombare con forte decisione sull’attuale attaccante del Chelsea.

Le intenzioni di Pirlo sembrerebbero esser chiare: la Juventus proverà l’affondo su un attaccante forte fisicamente capace di far salire la squadra e giocare di sponda verso i centrocampisti, riempendo, al tempo stesso, l’area di rigore con fisicità e centimetri. Giroud resta in pole, ma attenzione alla doppia alternativa.

Giroud alla Juventus: Llorente la prima alternativa

Non solo Giroud, i bianconeri seguono molto attentamente anche la situazione legata a Llorente. L’attaccante del Napoli lascerà gli azzurri già nelle prossime settimane. L’ex Tottenham piace anche a Inter e Milan.

Un nuovo attaccante per Pirlo in modo da completare il reparto offensivo arricchendolo di una nuova soluzione tattica totalmente differente di quelle già a disposizione del tecnico bianconero. Giroud in pole, sullo sfondo intriga anche la soluzione Scamacca, il quale potrebbe rappresentare anche un investimento in chiave futura.