Quasi sicura l’assenza di Lukaku nella trasferta di Genova, a tenere l’Inter con il fiato sospeso è la possibilità che il belga salti anche la Roma.

L’anno calcistico è ripreso nel migliore dei modi per l’Inter, grazie alla scoppiettante vittoria di San Siro contro il Crotone. Una goleada che ha portato in dote grandi emozioni e grande spettacolo, con i segnali più positivi giunti dalla coppia d’attacco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lautaro ha messo a segno una tripletta, Lukaku ha creato gioco, fornito assist e trovato la soddisfazione personale prima di abbandonare il campo nel finale, sostituito da Perisic. Il motivo della sostituzione è risultato poi essere un affaticamento muscolare accusato dal centravanti belga e leader nerazzurro.

Conte recupera Sanchez, ma spera di potersi affidare al più presto al belga

Non dovrebbe trattarsi di niente di serio, ma il tempismo non poteva essere peggiore per Antonio Conte: ad attendere i suoi ragazzi nei prossimi sette giorni ben due sfide di campionato, la seconda delle quali contro la Roma di Fonseca, un vero e proprio scontro diretto.

LEGGI ANCHE >>> Attento Napoli, il Milan ti ruba Zaccagni

Il cambio tempestivo dovrebbe aver evitato guai peggiori, ma sembra comunque probabile l’assenza di Lukaku alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Spazio quindi per Sanchez al fianco di Lautaro, obiettivo non perdere terreno nei confronti della capolista.