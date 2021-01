Visti gli incredibili risultati, il Milan sembra deciso a realizzare un colpo in entrata a scapito del Napoli. Si punta a Zaccagni del Verona.

L’ultima giornata di campionato ha offerto un altro saggio gratuito delle qualità di un talento tutto italiano, ad oggi uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale.

Parliamo di Mattia Zaccagni, trequartista di venticinque anni e alla prima stagione in Serie A, splendida sorpresa portata in dote dal Verona di Juric. Da inizio anno ha inanellato una serie di prestazioni impressionanti che hanno ovviamente portato il suo valore di mercato a crescere a dismisura, così come l’interesse dei top team del nostro campionato.

Il Napoli è stata una delle prime a muoversi a seguito delle prestazioni di Zaccagni

Quindici presenze condite da quattro assist e quattro gol, l’ultimo dei quali frutto di una giocata straordinaria messa in mostra ieri contro lo Spezia. Da un po’ di tempo a questa parte il Napoli sembra il club più interessato a Zaccagni, ma la concorrenza cresce con il passare dei minuti.

Riporta infatti il Corriere dello Sport che la capolista Milan sarebbe pronta addirittura ad un offerta con il fine di battere i partenopei sul tempo. I rossoneri avrebbero già messo sul piatto 12 milioni di euro e la possibilità per il Verona di tenere il giocatore fino al termine della stagione. Offerta intrigante, ma De Laurentiis non è famoso per essere uno che cede facilmente.