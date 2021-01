Poche ore a Milan-Juve, Ibra torna sui social con un video girato in allenamento: tanti gol e possibile convocazione?

Mancano poche ore al big match di mercoledì tra Milan e Juve: ed Ibra scalda i motori e fa sognare i tifosi rossoneri. Questo il tweet dello svedese che si presta a più di una interpretazione.

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

Lo scandire del tempo, le reti segnate in allenamento, la grinta ed il carattere di sempre. Sembra chiaro che Zlatan voglia dire a chiare lettere: Sto tornando. La convocazione per la gara con la Juve resta, francamente un miraggio. Ibra, salvo miracoli, guarderà Milan-Juve dagli spalti del Meazza.

Un altro ritorno fa sorridere Pioli

Nella giornata in cui Alex Sandro viene fermato dal Covid in casa Juve, Stefano Pioli è consapevole che dovrà fare a meno del suo leader tecnico e carismastico, ma recupera Theo Hernandez che ha saltato la gara con il Benevento per squalifica.

Ibra, però, con il video postato sulle sue pagine social, sembra voler dimostrare, anche in ottica mercato, che il Milan può ancora fare pieno affidamento sulle sue qualità, anche dal punto di vista della tenuta fisica.

Nel frattempo che il club è sempre più vicino all’acquisto di Simakan dallo Strasburgo, si affievoliscono le voci del possibile arrivo di altri calciatori alla corte di Pioli, tra cui Jovic del Real Madrid ed altre piste minori.