La società della Juventus ha reso noto, con un comunicato ufficiale, che il proprio tesserato, Alex Sandro, è risultato positivo al Covid. Il ragazzo presenta lievi sintomi

La vittoria sull’Udinese sembrava aver riportato il sereno in casa Juventus e invece oggi è arrivata la doccia fredda di Alex Sandro positivo al Covid. È stata la stessa società bianconera a comunicarlo attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali. Si parla di lievi sintomi che hanno portato il calciatore ad essere sottoposto a un controllo, dal quale è emersa la sua positività.

Il ragazzo è già stato posto in isolamento, come evidenzia il sito bianconero, dove si parla anche del resto dei componenti della rosa: “La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Alex Sandro positivo al Covid e sintomatico: addio a Milan-Juventus

Seppur lievi, i sintomi avvertiti da Alex Sandro, non lasciano speranze: l’esterno della Juventus sarà costretto a saltare la gara con il Milan. Il big match di “San Siro” potrebbe rappresentare una svolta per i bianconeri che, con una vittoria, accorcerebbero a -7 e con una gara in meno da giocare (quella contro il Napoli). Certo, resterebbe l’Inter, ma tra due turni sarà anche la volta del derby d’Italia.

Adesso, però, è tempo di pensare alla partita contro la capolista allenata da Pioli, senza tanti uomini importanti: Ibrahimovic su tutti, ma anche Bennacer, Saelemaekers e lo squalificato Tonali, oltre a Gabbia. La coperta juventina, però, è corta sugli esterni e potrebbe toccare nuovamente a Frabotta, questa volta fare i conti con l’indiavolata batteria di trequartisti milanista (probabilmente Rebic, Calhanoglu e Castillejo).