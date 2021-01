Arriva il primo rinforzo in casa Atalanta nel corso del calciomercato invernale: si tratta di Maehle, esterno 23enne capace di agire su entrambe le corsie

È Joakim Maehle il primo rinforzo portato dal mercato all’Atalanta di Gasperini. L’arrivo dell’esterno del Genk era ormai definito, ma oggi è giunta l’ufficialità proprio sul sito dei bergamaschi. Un rinforzo utili per il tecnico atalantino che potrà sfruttare le qualità del nazionale danese, sia a destra che a sinistra, vista la sua duttilità.

L’Atalanta ha creduto subito in Maehle, tanto da essersi convinta a fare, per lui, un investimento importante da 10 milioni di Euro. Ha puntato su un ragazzo che, al di là delle qualità tecniche, dalle prime parole ufficiali in nerazzurro, ha dimostrato anche di avere grande voglia nel continuare a crescere.

Le prime parole di Maehle da giocatore dell’Atalanta: “Voglio crescere come giocatore e uomo”

Si tratta di un esterno difensivo capace di giocare sia a destra che a sinistra, pedina certamente importante nello scacchiere tattico atalantino. Giunto alla corte di Gasperini con grande umiltà, si è subito presentato dicendo: “Sono un giocatore dinamico e so giocare su entrambe le fasce. Il mio obiettivo per il 2021 è quello di crescere, sia come calciatore che come uomo”.

La voglia di migliorarsi e aiutare la Dea, dunque, non manca e con un maestro come il Gasp, l’obiettivo è praticamente assicurato. Il 23enne danese di fatto a riempire la casella vuota lasciata da Timothy Castagne, andando a ringiovanire, ancora di più, la rosa dell’Atalanta.