Diallo saluta l’Atalanta, destinazione Manchester United

La cantera dell’Atalanta continua a distribuire talenti, ultimo a salutare Amad Diallo, in partenza per Manchester, dove giocherà sponda United.

Da molti anni il vivaio dell’Atalanta è uno dei più pregiati in Italia, come provato dal continuo ricambio fornito alla prima squadra, andato di pari passo col raggiungimento di obbiettivi sempre più preziosi. Questo ha chiaramente portato l’attenzione di club provenienti da tutta Europa, senza distinzione di “levatura sociale”.

Stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano e dal sito lebombedivlad.it Amad Diallo, ala offensiva classe 2002 della Dea, con all’attivo una presenza quest’anno, è pronto a fare i bagagli per giocare agli ordini di Solskjaer al Manchester United. Sarebbe già in viaggio per Roma, dove firmerà i documenti necessari all’ufficializzazione.