La Cremonese è ad un passo da esonerare Bisoli: i grigiorossi per la sua sostituzione pensano ad Andreazzoli, che porterebbe con sé De Rossi

Daniele De Rossi non ha mai nascosto le sue velleità d’allenatore, l’opportunità per l’ex centrocampista della Roma potrebbe arrivare dalla Cremonese e da Aurelio Andreazzoli. I grigiorossi potrebbero affidare la panchina all’ex Roma ed Empoli. Bisoli è infatti vicino all’esonero. Diversi i nomi accostati alla società lombarda nelle ultime ore.

La possibilità dell’arrivo di Andreazzoli è stata svelata dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ha aggiunto che l’ex centrocampista della Nazionale potrebbe essere il suo vice. Si tratterebbe quindi del primo impegno professionale nella nuova veste per De Rossi che non vede l’ora di cimentarsi in panchina.

Cremonese, per il dopo Bisoli possibile accoppiata De Rossi-Andreazzoli

Dopo il suo addio al calcio giocato, De Rossi ha subito cominciato a studiare da allenatore. In questo momento lo sta facendo in maniera fattiva dal momento che è iscritto al corso Uefa A di Coverciano.

Una licenza che gli darebbe la possibilità allenare tutte le squadre giovanili e anche le formazioni fino alla serie C. La “patente” è valida anche per avere il ruolo di vice allenatore in serie A e serie B.

Nell’avventura alla Cremonese, avrebbe come “maestro” Aurelio Andreazzoli, un tecnico che l’ex centrocampista conosce bene. L’allenatore di Massa Carrara lo ha guidato alla Roma, del quale per diversi anni è stato anche una figura dello staff di Luciano Spalletti del quale è stato il “tattico”.

I due, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero dunque ritrovarsi alla Cremonese, che dopo la sconfitta con il Chievo Verona sta pensando seriamente di esonerare Pierpaolo Bisoli. I grigiorossi occupano il quintultimo posto in classifica.

Nei mesi scorsi, Daniele De Rossi è stato dato anche in predicato di occupare la panchina della Fiorentina, un’ipotesi poi stata smentita da Daniele Pradè.

Il futuro del romano potrebbe ora essere in serie B, trampolino di lancio prima del grande salto come “titolare” di una panchina blasonata.