Tutti al fantacalcio si domandano: quando rivedranno un calciatore decisivo fino alla scorsa stagione? Ma l’attesa sta per diventando snervante

C’è un giocatore al fantacalcio che tutti stanno aspettando. Si chiama Jeremie Boga, stellina del Sassuolo, fermo ai fasti della passata stagione. In quella attuale non ha ancora lasciato il segno. Un solo gol e tante gare sottotono, senza brillare. Lui che sulla sinistra sa accendersi come pochi. Ora sembra spento, non è Boga, non somiglia al calciatore devastante della passata stagione per il quale il Napoli avrebbe fatto follie.

Fantacalcio, dov’è finito Boga?

Se Morgan facesse il fantacalcio, si domanderebbe: dov’è Boga? L’ivoriano è in campo, gioca, con De Zerbi è titolare, ma non segna e non fa assist, rimedia insufficienze, non è brillante, dribbla poche volte e quando lo fa torna indietro, non incide come sa. Boga è una delle principali delusioni dei fantallenatori. Il Covid lo ha penalizzato, vero, ma per il virus l’esterno ha saltato appena 4 partite giocando le successive 11 nelle quali ha lasciato il segno solo una volta grazie al bellissimo gol contro il Verona. Peccato che sia l’unico.

In estate molti avevano puntato su di lui per due motivi: l’ottimo rendimento della passata stagione, conclusa con 11 gol e 4 assist per un totale di 37 bonus, e il Covid che rappresentava un’incognita per il suo ritorno in campo. Quando è tornato, a metà ottobre, tutti avrebbero scommesso sulla sua esplosione, come anno fa. Invece Boga, forse penalizzato dal gioco ordinato di De Zerbi, poche volte libero di esprimersi ed esaltarsi come sa, non lascia più il segno.