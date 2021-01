L’Inter deve prima cedere per acquistare: Eriksen il nome più gettonato e spunta la grande ex per il danese

Un attaccante almeno: l’Inter ha questa priorità per il mercato di gennaio, anche se Marotta deve prima sfoltire la rosa per poter lavorare in entrata. Missione tutt’altro che semplice anche se di calciatori con le valigie pronte ad Appiano non mancano. C’è Pinamonti che Conte ha giudicato non pronto per il ruolo di vice-Lukaku e, soprattutto, c’è Christian Eriksen, il vero grande esubero dei nerazzurri. Un esubero da 7,5 milioni di ingaggio l’anno di cui l’Inter vuole liberarsi.

Peccato che per il danese, al di là di semplici interessi, non sia ancora arrivata un’offerta alla dirigenza nerazzurra. Zero contatti da Arsenal e Psg, che pure sono da tempo accostati al calciatore, zero approcci da qualsiasi altro club. Solo due avrebbero fatto un timido sondaggio con l’entourage dell’ex Tottenham.

Inter, l’Ajax ripensa a Eriksen: ritorno complicato

L’agente di Eriksen ha ricevuto le telefonate di Ajax e Wolverhampton. Per i Lancieri si tratterebbe di un grande ritorno ma l’operazione è tutt’altro che semplice: il problema è rappresentato soprattutto dall’ingaggio del calciatore, decisamente fuori budget per il club di Amsterdam.

La destinazione inglese, invece, convince poco Eriksen che spera nella chiamata di una big. Quella che, al momento, non è ancora arrivata e che potrebbe accendere anche il mercato in entrata dell’Inter.