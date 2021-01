Alle 20.45 scende in campo il big match del turno infrasettimanale di Serie A, si affrontano la Juventus di Pirlo ed il Milan di Pioli.

Allo stadio San Siro si affrontano Milan e Juventus, per l’ultimo match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Al netto delle polemiche delle ultime ore, è il momento per entrambe di dare vita al match più importante della serata. Il Milan può dare la spallate all’Inter, mentre i bianconeri cercano certezze in una trasferta difficile da giocare. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

