Il Milan di Stefano Pioli esce sconfitto dalla gara contro la Juventus allo stadio Meazza di Milano. Numerose assenze per i rossoneri, out anche Ibrahimovic.

Il Milan di Stefano Pioli continua a lottare contro gli infortuni. L’allenatore dei rossoneri, uscito sconfitto contro la Juventus di Andrea Pirlo, deve fare i conti con diverse defezioni. L’infermeria di Milanello, infatti, continua ad essere piuttosto affollata. Nelle ultime settimane, tra le altre cose, è mancato anche Zlatan Ibrahimovic, punta di diamante del reparto offensivo rossonero.

Infortunio Ibrahimovic, parla Pioli

Zlatan Ibrahimovic è mancato molto ai tatticismi rossoneri. Il reparto offensivo ha dovuto fare a meno delle giocate dell’attaccante svedese, fuori per infortunio da diverse settimane. Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto, nel post gara, ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta contro i bianconeri. Il tecnico ha avuto modo di svelare anche le condizioni fisiche di Ibra: “Zlatan sta meglio, la prossima gara è tra tre giorni. Vediamo quali saranno le sue condizioni, valutiamo giorno dopo giorno. A Cagliari, di lunedì, Ibra sarà in campo, spero di ritrovarne anche altri. Per sabato vediamo quale sarà la scelta migliore”.

