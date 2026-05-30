Cristiano Giuntoli: Il Nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta, Successore di Tony D’Amico

Una stretta di mano a Bergamo, un’agenda piena di nomi appuntati a matita, la sensazione che qualcosa stia per cambiare senza strappi. È l’immagine che accompagna l’arrivo di Cristiano Giuntoli all’Atalanta.

C’è un filo che unisce Zingonia ai cantieri del calcio italiano: pazienza, coraggio, idee chiare. La Atalanta ci ha abituati a scelte che sembrano rischiose e poi diventano linea guida per tutti. Stavolta tocca al nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli, l’uomo che arriva dopo Tony D’Amico. Il passaggio di testimone pesa, perché D’Amico lascia una scia di colpi centrati e un club che ha imparato a moltiplicare il valore. I dettagli dell’accordo non sono stati resi pubblici al momento della stesura: niente numeri, niente staff annunciato. Solo una certezza condivisa nell’aria di Bergamo: la rotta non si tocca, la si affila.

Prima di entrare nel merito, una scena madre: il “miracolo Carpi”. Giuntoli ci ha costruito sopra la sua reputazione. Salite continue con budget ridotti, scouting di provincia e un occhio che pesca dove gli altri non guardano. Da lì, l’approdo al Napoli. Anni di lavoro sotterraneo, un mosaico di scelte che hanno portato a uno Scudetto storico. Profili come Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, fino alle scommesse diventate verità come Kvaratskhelia e Kim. Poi la pagina Juventus: struttura, disciplina, ringiovanimento dell’organico, attenzione ai costi e alla sostenibilità. Tanti dossier aperti e chiusi senza clamore.

Perché Giuntoli e Atalanta si capiscono al volo

Il dna del dirigente e quello del club si incastrano. La Dea vive di idee forti, di valorizzazione, di margine tecnico ed economico. Non compra il nome, compra il potenziale. Giuntoli ragiona così. Usa reti di osservazione ampie, valorizza il dato quando serve ma non si innamora delle tabelle. Cerca giocatori “allenabili”, con fame e margini. È lo stesso filtro che ha permesso all’Atalanta di rilanciare profili come Lookman, De Ketelaere, Ederson. È anche il metodo che ha sostenuto plusvalenze record, come l’addio di Højlund, senza smarrire competitività. E qui entra il punto: mettere a sistema due scuole affini, con tempistiche e rischi calcolati.

Sul tavolo non c’è il pirotecnico di luglio. C’è una strategia: ruoli chiari, età media sotto controllo, ingaggi sostenibili, roster corto ma elastico. E c’è un contesto tecnico che aiuta: Zingonia, settore giovanile che produce; un allenatore esigente e identitario; una proprietà con visione di medio periodo. Tradotto: non servono dieci acquisti, ne bastano tre giusti. E il “giusto”, per Giuntoli, è spesso il giocatore che corre nel corridoio cieco del mercato: laterali capaci di coprire campo, centrali aggressivi in avanzamento, attaccanti intelligenti senza palla.

Cosa cambia a Bergamo (e cosa resta)

Cambia la filiera decisionale, si stringono le maglie. Possibile più attenzione a campionati “secondari” e a incastri creativi tra prestiti con riscatto e opzioni legate al rendimento. Resta la barra dell’Atalanta: identità tattica, sostenibilità, upgrade continuo senza ansia da logo. Su Tony D’Amico: eredità importante, risultati tangibili, un ponte tra presente e futuro. Su Cristiano Giuntoli: curriculum che parla da sé e una missione semplice da dire, difficile da fare. Tenere la squadra ad alto livello mentre si prepara il prossimo ciclo.

Alla fine, nel silenzio di Zingonia, il calcio somiglia a un’officina. Poche scintille, molte viti serrate. La prima scelta dirà il tono dell’estate. Sarà un nome sorprendente pescato di lato o un profilo che già sentiamo addosso? In ogni caso, la strada sembra tracciata: meno rumore, più sostanza. E chissà che, tra una chiamata e l’altra, non stia già nascendo il prossimo colpo che tra un anno chiameremo “ovvio”.