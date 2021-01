Milan – Juventus finisce 1-3. Vittoria corsara dell’undici di Andrea Pirlo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La Juventus batte il Milan allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La formazione di Andrea Pirlo si impone sull’undici schierato da Stefano Pioli: dopo novanta minuti di gioco più recupero finisce 1-3. Non sono mancate le proteste: la Juve si è imbufalita per la rete del momentaneo 1-1 di Calabria per un presunto fallo di Calhanoglu su Rabiot; Pioli si è infuriato per una mancata espulsione ai danni di Rodrigo Bentancur.

Serie A, risultato Milan – Juventus

A partire forte è la Juventus di Pirlo, in rete con Federico Chiesa al minuto 18: l’esterno è bravo a sfruttare un assist di Paulo Dybala. Il Milan pareggia i conti in chiusura di primo tempo grazie a Davide Calabria. Nella seconda frazione di gioco, i bianconeri si riportano avanti ancora una volta con la premiata ditta Chiesa – Dybala: l’argentino inventa, l’italiano finalizza. I rossoneri crollano ad un quarto d’ora dal termine del match: al minuto 76, il subentrato McKennie sfrutta un assist di Kulusevski e porta il tabellino sull’1-3. Non riesce a rispondere la formazione di Pioli che esce sconfitta dal sedicesimo turno di Serie A 2020/2021.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 37

Inter 36

Roma 33

*Juventus 30

Sassuolo 29

*Napoli 28

*Atalanta 28

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 17

*Udinese 16

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Torino 12

Parma 12

Genoa 11

Crotone 9

* Una partita in meno