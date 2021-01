Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla vigilia della 16^ giornata di campionato. Milan senza Ibrahimovic. Lazio, suona l’allarme Immobile.

La Serie A si prepara a riaprire i battenti in vista del 16° turno. Si partirà con la sfida tra Cagliari-Benevento, match in programma mercoledì alle ore 12:30. La Sampdoria ospiterà l’Inter, mentre chiuderà la 16 giornata la super sfida tra Milan-Juventus.

Piccolo allarme in casa Lazio: durante la rifinitura, Ciro Immobile ha accusato un leggero problema muscolare. L’attaccante potrebbe saltare la sfida contro la Fiorentina. Le sue condizioni saranno valutate con calma nel corso delle prossime ore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia della 16^ giornata

ATALANTA

Procede spedito il recupero di Pasalic, il quale potrebbe tornare a disposizione in vista delle prossime settimane.

BENEVENTO

Fuori Caldirola: tempi di recupero da valutare, ma sarà sicuramente out per tutto il 2020. Da valutare anche Dabo. Indispobibile anche Letizia.

BOLOGNA

Emergenza offensiva per Mihajlovic: out anche Santander, fuori anche De Silvestri, Mederl, Skorupski e Sansone.

CAGLIARI

Da valutare Ounas. Stagione finita per Rog. Verso il forfait anche Godin.

CROTONE

Fuori Cigarini e Benali, entrambi alle prese con qualche acciacco di troppo. Salteranno la prossima sfida.

FIORENTINA

Buone notizie per Prandelli: ko solo Cutrone, recuperati il resto degli acciaccati delle ultime settimane.

GENOA

Fuori Lu.Pellegrini e Pandev. Da valutare anche le condizioni di Biraschi, Zapata e Sturaro.

INTER

Out Pinamonti e Vecino. Recupera Lukaku, anche se non ancora al meglio.

LEGGI ANCHE>>> Turno infrasettimanale Serie A: vince l’Inter, il Milan resta in testa

JUVENTUS

Contro il Milan non ci saranno Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid-19. Forfait anche per Morata, alle prese con un problema muscolare.

LAZIO

Ko Correa: l’argentino alzerà bandiera bianca contro la Fiorentina. Indisponibile anche Fares.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, probabili formazioni 16^ giornata: Dybala dal 1′, fuori Correa

MILAN

Da valutare Kjaer. Certo lo stop per Gabbia e Ibrahimovic. Indisponibili anche Saelemaekers e Bennacer: out contro la Juventus.

NAPOLI

Lussazione alla spalla per Osimhen, l’attaccante nigeriano difficilmente sarà a disposizione. Ko alla caviglia per Mertens. Fuori anche Koulibaly e Malcuit.

PARMA

Ko Gervinho, Iacoponi e Kucka: non saranno a disposizione in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta.

ROMA

Fuori Spinazzola e Calafiori. Da valutare anche Pedro e Fazio, gli ultimi due viaggiano verso il forfait in vista della 16^ giornata.

SAMPDORIA

Recuperato Keita: out solamente Gabbiadini. L’ex Southampton potrebbe recuperare nelle prossime settimane.

SASSUOLO

Fermo ai box Romagna. Out anche Ricci. Unici due indisponibili.

SPEZIA

Fuori Galabinov: l’attaccante potrebbe far ritorno solamente nelle prossime settimane. Out anche Bastoni per Covid-19.

TORINO

Fuori solamente Bungiorno. Ko muscolare, tempi di recupero da valutare.

UDINESE

Fuori Okaka, Pussetto, Jajalo e anche Deulofeu: emergenza offensiva per Gotti.

VERONA

Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio. Continua il calvario per l’ex Fiorentina. Fuori anche Favilli, noie muscolari.