Domenico Berardi del Sassuolo e Franck Ribery della Fiorentina si sono infortunati nel corso del primo tempo, rispettivamente contro Genoa e Lazio

Berardi e Ribery sono stati costretti a lasciare anzitempo il campo in Sassuolo–Genoa e Lazio–Fiorentina per problemi fisici. La curiosità sta nel fatto che i due, naturalmente in stadi diversi, sono usciti a distanza di appena due minuti: al 35′ il neroverde e al 37′ il viola.

La partita dell’esterno offensivo della Nazionale Italiana, è durata appena 35′, vale a dire il tempo di avvertire un problema muscolare che, però, dovrebbe essere di lieve entità. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, anche se dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura, secondo ‘Sky’. Al suo posto è entrato Defrel.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tegole Fiorentina e Sassuolo, Ribery e Berardi ko: condizioni dei due da valutare

Due minuti più tardi dell’infortunio del suo collega più giovane, è stato il turno di Ribery lasciare il campo. Il campione francese ha chiesto il cambio per un problema muscolare avvertito dopo un contrasto con Caicedo. A dargli il cambio è stato Eysseric. Anche in questo caso, infortunio da valutare nelle prossime ore, come riferisce ‘Firenze Viola’.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, la verità sul nuovo centravanti e futuro di Vlahovic

La speranza di Fiorentina e Sassuolo, che sottoporranno i calciatori agli esami strumentali di rito, è che non ci sia nessuna lesione. I muscoli, in questo periodo, sono più fragili del solito, soprattutto per due calciatori già colpiti, più volte, da infortuni. Si tratta di pedine fondamentali negli scacchieri tattici di Prandelli e De Zerbi.