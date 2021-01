Il calciomercato dell’Inter potrebbe partire dall’affondo immediato su un nuovo centravanti. Un profilo che consenta a Conte di poter concedere qualche di riposto a Lukaku in vista della seconda parte di stagione.

Il calciomercato dell’Inter partirà con la caccia a un nuovo centravanti. Un vice Lukaku capace di far rifiatare l’attaccante belga in vista della seconda parte della stagione, quella cruciale. Timido sondaggio per Pellè, ma la pista per l’ex attaccante del Parma si starebbe leggermente complicando.

Spenta sul nascere l’ipotesi Eder, accostato ai nerazzurri nelle scorse, ma profilo decisamente distante dalle richieste tattiche di Conte. Non è escluso che l’Inter possa fiondarsi con forte convinzione su un doppio acquisto offensivo, un vice Lukaku e una nuova seconda punta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, avanza l’ipotesi Llorente: è lui il pupillo di Conte

Pellè ed Eder più defilati, quindi occhio al possibile affondo su Llorente, pupillo di Conte già dai tempi della Juventus. L’attaccante spagnolo potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il reparto offensivo nerazzurro, ma attenzione anche a Gervinho.

LEGGI ANCHE>>> Inter, doppia opzione per la cessione: affare da un miliardo

Come accennato, l’Inter potrebbe puntare al doppio acquisto offensivo. Llorente rappresenterà il primo obiettivo, con Gervinho possibile acquisto nel finale di mercato come pedina perfetta per arricchire l’attacco dell’Inter di imprevedibilità e velocità.