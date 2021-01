Cutrone ha annunciato di aver cambiato agente: l’attaccante si è unito alla scuderia di Federico Pastorello e ora aspira al ritorno in Italia

Patrick Cutrone cambia agente per rilanciarsi. La parabola del ventiduenne attaccante di Como sembra essersi un po’ eclissata. L’esperienza alla Fiorentina non si è rivelata felice così come si sarebbe aspettato e dunque ha fatto le valigie per tornare al Wolverhampton, club che ne detiene il cartellino dopo averlo acquistato dal Milan per circa 22 milioni di euro.

L’attaccante italiano proverà adesso a rilanciarsi in un’altra piazza. I Wolves dovrebbero infatti girarlo nuovamente in prestito per consentirgli di trovare quella continuità che gli è mancata in viola.

Patrick Cutrone, intanto, ha dato notizia di aver cambiato agente attraverso i social. In una delle sue ultime stories su Instagram ha infatti ripreso il feed della P&P Sport Management.

Federico Pastorello nuovo agente di Patrick Cutrone

Patrick Cutrone riparte dunque dall’agenzia di famiglia dei Pastorello. L’attaccante di Como sarà gestito da Federico, con cui è ritratto nella fotografia comparsa su Instagram. Abbandonato pertanto Giovanni Branchini, che ne aveva curato il passaggio in Inghilterra.

Il nuovo legame potrebbe avvicinarlo alla Sampdoria, come anticipato da violanews e sampnews24. I blucerchiati sono alla ricerca di un attaccante per rinforzare il pacchetto offensivo di Claudio Ranieri. La prossima destinazione di Cutrone potrebbe dunque essere Genova, nel tentativo di migliorare i numeri espressi alla Fiorentina.

Con i viola, l’ex Milan ha appena realizzato cinque gol dallo scorso anno in poi. In particolare, neppure uno è arrivato nella stagione in corso. L’ultimo guizzo di Cutrone è relativo al match di luglio con il Torino.

La migliore stagione per lui resta ancora la 2017-2018 durante la quale tra campionato, Coppa Italia e Europa League ha firmato 18 gol, togliendo le castagne dal fuoco al Milan in svariate circostanze. Obiettivo 2021 già fissato: ritrovarsi. Per farlo ha rotto con il passato.