Patrick Cutrone è in uscita dalla Fiorentina. C’è il Parma, ma spunta anche una squadra che avrebbe fatto un sondaggio dall’estero.

Il destino di Patrick Cutrone dovrebbe proseguire lontano da Firenze. Un’esperienza non particolarmente esaltante per l’attaccante, che dunque andrà a trovare fortuna altrove. Nemmeno l’arrivo di Prandelli ha risollevato le sorti dell’ex attaccante del Milan, che ovviamente vuole più minuti sul rettangolo verde.

Ci sono delle alternative per Cutrone, che resta un attaccante di assoluto valore. In Italia, ad esempio, l’interesse forte arriverebbe dal Parma. La squadra ducale cerca un attaccante, ma è chiaro che i temi potrebbero essere rallentati dalla situazione dell’allenatore.

E’ noto che Fabio Liverani non è più ben saldo sulla panchina dei gialloblu, ed ecco che proprio questa situazione potrebbe non facilitare il trasferimento. Al netto di questo, è lo stesso Parma a dover decidere come muoversi.

Cutrone, arriva la proposta anche dall’estero

Per Cutrone, però, non c’è soltanto l’ipotesi italiana. Per l’attaccante, infatti, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche una proposta dall’estero, a dimostrazione di quanto il valore di questo giocatore sia assolutamente elevato.

Dalla Francia – racconta Gianluca Di Marzio a Sky Sport – sarebbe giunta un sondaggio alla Fiorentina per prelevare l’attaccante: è il Marsiglia ad essersi interessato a Cutrone. La squadra francese, infatti, è alla ricerca di un attaccante.

Arek Milik è finito nel mirino della squadra francese, ma al momento la pista che porta al polacco non sembra particoarmente calda, viste anche le alte richieste del presidente De Laurentiis.

Ecco perchè da Marsiglia sarebbe giunta a Firenze l’interesse per Cutrone. Quello dell’attaccante italiano, insomma, potrebbe essere un futuro anche lontano dall’Italia.