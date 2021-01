La Roma sorride: Leonardo Spinazzola è rientrato in gruppo, nel mirino c’è il big match contro di domenica contro l’Inter

Leonardo Spinazzola si è fatto trovare pronto alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria della Roma contro il Crotone: il terzino sinistro dovrebbe dare il suo contributo nel lunch match di domenica contro l’Inter.

Una notizia molto attesa per Paulo Fonseca che nelle ultime tre sfide di campionato ha dovuto rinunciare alla sua freccia mancina adattando in quella posizione Bruno Peres, una soluzione già adottata pure in precedenza.

L’ex Juventus e Atalanta può mettere così nel mirino la tappa d’avvicinamento all’attesissima gara contro i nerazzurri di Antonio Conte. Spinazzola ha saltato le gare contro Cagliari, Sampdoria e Crotone. La sua ultima presenza in campo è relativa al match di Bergamo contro l’Atalanta dello scorso 20 dicembre.

Roma, Paulo Fonseca ritrova Spinazzola: il terzino è tornato in gruppo

Il tecnico portoghese della Roma valuterà il suo stato di forma in questi giorni. L’analisi sarà compiuta giorno per giorno per stabilire se Spinazzola potrà tornare a essere titolare sulla sua corsia di competenza oppure il suo rientro dovrà essere graduale. Il terzino tuttavia ha smaltito l’infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto ad uscire in anticipo nell’amara trasferta di Bergamo contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

Per la Roma, l’incrocio contro l’Inter sarà un appuntamento cruciale per capire se i giallorossi hanno risolto i propri problemi contro le grandi. La compagine capitolina è infatti grande con le piccole ma ha evidenziato qualche perplessità di troppo contro le squadre più blasonate. L’obiettivo contro i nerazzurri di Conte sarà allungare la striscia di tre vittorie consecutive inaugurata contro il Cagliari.