La Juventus ha iniziato a pensare a Gianluca Scamacca, in prestito dal Sassuolo al Genoa. I bianconeri potrebbero già parlarne domenica con i neroverdi

La Juventus è alla ricerca di un attaccante, l’ultimo nome balzato alle luci della ribalta è quello di Gianluca Scamacca. L’idea è stata svelata negli studi di Sky durante “Calciomercato l’Originale”.

Quello dell’ex Roma e Psv è l’ultimo dei vari nomi circolati in orbita Juve. Nelle passate settimane si è già parlato abbondantemente di Fernando Llorente, Graziano Pellè, Fabio Quagliarella (che si è già fatto da parte attraverso i social, giurando amore alla Sampdoria), Olivier Giroud e Leonardo Pavoletti.

Juventus, domenica il dialogo per Scamacca entrerà nel vivo

Il nome dell’attaccante romano classe 1999 è uscito fuori durante i colloqui con il Genoa per Nicolò Rovella, ormai a un passo. Ai grifoni viceversa potrebbero arrivare Daniele Portanova e Elia Petrelli.

Il club che detiene il cartellino di Gianluca Scamacca è il Sassuolo, che in estate lo ha girato in prestito secco alla formazione ligure che tuttavia per lasciarlo andare via prima della deadline dell’accordo sottoscritto con i neroverdi vorrebbe ricevere un indennizzo.

Domenica lo scontro tra la Juventus e il Sassuolo potrebbe essere proprio il momento propizio per imbastire il discorso.

Scamacca è sceso 13 volte in campo in serie A in questa prima parte di stagione ma non sempre è stato schierato titolare. L’attaccante ha segnato 2 reti in circa 800 minuti giocati.

In bianconero chiaramente avrebbe un ruolo di secondo piano, la concorrenza tremenda per ricevere spazio tuttavia potrebbe essere per lui un ulteriore stimolo per compiere il definitivo salto di qualità che ci si attende ormai da diversi anni, anche alla luce del suo precoce passaggio in Olanda.

Da scartare invece sembrerebbe da escludere una trattativa per Eldor Shomurodov con il Genoa. I rossoblù sono intenzionati a trattenere l’attaccante uzbeko almeno fino a giugno.