La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis deve fare i conti anche con il mercato in uscita. Il club azzurro ha ancora diversi calciatori in scadenza che non hanno rinnovato. Anche Hysaj sulla lista.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis deve fare i conti anche con il mercato interno. Il club partenopeo ha troppe situazioni ancora in bilico: Elseid Hysaj, Nikola Maksimovic e Arek Milik rischiano di lasciare il club a parametro zero. Ancora nessun accordo con i tre, liberi di accasarsi dove più preferiscono, a parametro zero, a fine stagione. Il terzino albanese piace a Gennaro Gattuso, ma Mario Giuffredi, il suo procuratore, non ha ancora avuto incontri proficui con il club.

Calciomercato Napoli, Hysaj va via?

Accordo lontano tra le parti. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, aveva messo sul piatto una proposta da 2.5 milioni di euro a stagione, ma il calciatore ed il proprio entourage continuano a prendere tempo. Tra circa un mese, infatti, Hysaj sarà libero di firmare un precontratto con un nuovo club: Roma, Juventus, Torino lo seguono in Serie A. Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Equipe, anche il Marsiglia l’avrebbe messo nel mirino. L’obiettivo del club francese sarebbe quello di strapparlo dal Napoli a parametro zero, in estate. Il Napoli perderebbe, così, uno dei suoi titolari inamovibili nelle ultime stagioni.

