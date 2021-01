Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora out.

Per il Milan di Stefano Pioli la lista degli infortunati è davvero lunga. Il tecnico dei rossoneri è alle prese con numerosi infortunati e con un’infermeria piuttosto affollata. Dopo aver recuperato Kjaer, l’allenatore sperava di dover rinunciare a Zlatan Ibrahimovic ancora per poco. Non a caso, solo qualche giorno fa, dopo la gara persa contro la Juventus, aveva parlato del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco da diverse settimane.

Pioli su Ibrahimovic

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, in programma domani alle ore 20:45, ha presentato la gara. C’è stato spazio anche per affrontare il tema Ibrahimovic: “Zlatan sta seguendo il suo programma personalizzato, oggi poteva fare un po’ di lavoro in campo, ma non credo che sarà disponibile per la gara di domani contro il Torino”.

Nulla da fare, quindi, per il momento. Domani sarà ancora una volta out. Più probabile, invece, che possa recuperare per la sfida contro il Cagliari.