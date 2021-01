Supercoppa Juventus – Napoli, assenza pesantissima per Gennaro Gattuso. Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen.

Ennesimo imprevisto per la SSC Napoli di Gennaro Gattuso. L’allenatore azzurro non sta passando un buon momento visti gli scarsi risultati raggiunti dal club partenopeo nelle ultime uscite stagionali. Dries Mertens è ancora fermo ai box; stesso discorso per Victor Osimhen, positivo al Coronavirus dopo lo scatenato party di compleanno in Nigeria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Osimhen salta la Supercoppa

Non ce la farà a recuperare per la Supercoppa italiana l’attaccante di Lagos. L’ex Lille è fermo ai box dopo l’infortunio alla spalla rimediato con la Nigeria e la successiva positività al Covid-19 dopo la festa di compleanno senza mascherine e distanziamento sociale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante, positivo al tampone molecolare, salterà la finale di Supercoppa italiana in programma il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La PS5 Supercup perde uno dei protagonisti più attesi. Ennesimo guaio per Gattuso, alla caccia di risultati positivi per invertire il trend negativo delle ultime settimane. Nell’ultima uscita stagionale, gli azzurri hanno perso allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE >>> Gattuso rischia di perdere un titolare a parametro zero