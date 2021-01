Antonio Conte, allenatore dell’Inter, non pensa al calciomercato del club nerazzurro. Il tecnico resta concentrato sul campionato.

L’Inter di Antonio Conte è alla ricerca di continuità dopo la sconfitta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il club nerazzurro deve invertire il trend per restare agganciato in classifica al Milan di Stefano Pioli. Il tecnico nerazzurro ha evitato le domande relative al calciomercato, in entrata ed in uscita.

Calciomercato Inter, Conte in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro la Roma di Paulo Fonseca, il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore, oltre a presentare la sfida contro i giallorossi, prevista domani alle ore 12:30 allo stadio Olimpico, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul calciomercato: “Comunque sapete già tutto. Come ho detto in passato non ci saranno operazioni di mercato in entrata od in uscita in questa sessione di calciomercato”.

Una brutta notizia per i tifosi nerazzurri. Non ci sarà, secondo le parole del tecnico, nessuna grossa operazione di mercato nella finestra invernale dei trasferimenti. Sulla questione Eriksen ha, poi, proseguito: “Io non ne parlo, chi vorrà è libero di farlo. Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio sul campo, da qui fino alla fine della stagione”.