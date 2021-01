Notizia di calciomercato che fa sognare i tifosi della Juventus. I bianconeri puntano Angel Di Maria del Paris Saint-Germain.

Fabio Paratici e Pavel Nedved sono al lavoro per regalare ad Andrea Pirlo nuovi innesti da inserire in rosa. La dirigenza della Juventus ha una lunga lista dei desideri per il calciomercato invernale ed anche quello estivo. I bianconeri puntano a rafforzare la rosa e tornare ai vertici della classifica.

Ultime mercato Juventus: nel mirino Di Maria

La Juventus di Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da France Football, starebbe pensare pensando anche ad Angel Di Maria. Il calciatore argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2021 con il Paris Saint-Germain dello sceicco Al-Khelaifi. Il tuttocampista argentino troverebbe, alla Juventus, Cristiano Ronaldo, suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. I bianconeri sembrano fare sul serio, tanto che Andrea Agnelli avrebbe già presentato una proposta ufficiale per l’attaccante classe 1988. Il quasi trentatreenne del PSG potrebbe essere il colpo di mercato dei bianconeri. Di mezzo c’è Jorge Mendes, il super agente ormai di casa a Torino.

