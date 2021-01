Alle 15 si accende il campionato di Serie A, si scende in campo al Tardini dove si affrontano il Parma e la Lazio.

Il Parma riparte nuovamente da Roberto D’Aversa. Dopo l’esonero di Fabio Liverani, in seguito ad un avvio disastroso della stagione, la squadra gialloblu ha affidato la squadra al suo ex allenatore. Il primo scontro è tra i più proibitivi, contro una Lazio alla ricerca di conferme dopo la vittoria contro la Fiorentina. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!