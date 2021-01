Guai in vista per Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter ha dovuto fare a meno di Matteo Darmian a gara in corso contro la Roma.

Trema Antonio Conte. Il pareggio per 2-2 contro la Roma di Paulo Fonseca ha portato una brutta notizia in casa Inter. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto ricorrere alla prima sostituzione poco dopo la mezz’ora di gioco. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, Matteo Darmian è uscito anzitempo per un infortunio.

Infortunio Darmian, le condizioni

Attimi di paura per Matteo Darmian. Il difensore dell’Inter ha abbandonato il terreno di gioco poco dopo la mezz’ora di gioco per un infortunio accorso durante Roma – Inter. Ashley Young ha preso il posto del laterale italiano al minuto 34. L’esterno nerazzurro ha avuto la peggio in uno scontro con l’olandese Rick Karsdorp. Il difensore giallorosso l’ha colpito duramente alla schiena, impedendogli di continuare il match. Al momento, ancora nessun comunicato ufficiale del club lombardo. Il calciatore si è recato di corsa a Villa Stuart per accertamenti clinici più approfonditi insieme allo staff medico del club nerazzurro. Nelle prossime ore, la società rivelerà quali sono le sue condizioni effettive con un bollettino medico.

