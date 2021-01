Guai in vista per Gennaro Gattuso. L’allenatore della SSC Napoli ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Kostas Manolas.

Nonostante il gol del vantaggio di Lorenzo Insigne, arrivano i guai per il Napoli, impegnato alla Dacia Arena di Udine nella diciassettesima sfida di campionato contro l’Udinese di Luca Gotti. I partenopei hanno dovuto subito usare il primo cambio per correre ai ripari visto l’infortunio di Kostas Manolas.

Infortunio Manolas, le condizioni

Gennaro Gattuso ha dovuto usufruire della prima sostituzione per rimediare all’infortunio di Kostas Manolas. Il difensore greco, dopo soli quindici minuti di gioco, si è rivolto verso la panchina azzurra ed ha chiesto il cambio all’allenatore. Il motivo? Un infortunio di natura muscolare ancora non accertato. In ogni caso, il tecnico ed il difensore non hanno voluto rischiare guai più seri. Al suo posto, Rino Gattuso ha lanciato in campo Nikola Maksimovic, inizialmente escluso dall’undici titolare per scelta tecnica. La linea difensiva del Napoli è, ora, composta da un coppia di centrali inedita: accanto al centrale serbo c’è Amir Rrahmani, alla prima da titolare in stagione.

