La Juventus di Andrea Pirlo è alla ricerca di un quarto attaccante da inserire in organico sin da subito. L’ultimo nome è quello di Nicolas Gonzalez.

La Juventus è proiettata attivamente sul mercato invernale alla ricerca di una quarta punta, un vice Morata, da inserire in organico per dare il via alle rotazioni in attacco. La dirigenza bianconera, capitanata da Fabio Paratici e Pavel Nedved, si guarda intorno per cogliere le occasioni disponibili. Il nome accostato alla Juve con maggiore insistenza è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, attualmente al Genoa, ma al momento la trattativa sembrerebbe aver subito una brusca frenata.

Calciomercato Juventus, Nicolas Gonzalez in bianconero?

Tra i tanti nomi sulla lista dei desideri della Juventus, sembrerebbe sia spuntato un nuovo profilo. Come riferito da The Athletic, il club piemontese starebbe seguendo con particolare attenzione Nicolas Gonzalez dello Stoccarda. L’attaccante argentino classe 1998 ha collezionato cinque gol in dieci presenze: la sua abilità sotto rete potrebbe fare al caso di Andrea Pirlo, desideroso di un vice Morata pronto, da inserire sin da subito nello scacchiere. Sul calciatore del club tedesco, però, ci sono anche altri top club europei: l’Arsenal, in particolare, lo monitora da vicino.

